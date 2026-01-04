Calcio Lazio-Napoli 0-2 | decidono Spinazzola e Rrahmani

Il match tra Lazio e Napoli, disputato all’Olimpico, si è concluso con una vittoria del Napoli per 2-0. Dopo venti minuti di gioco, gli azzurri hanno segnato con Spinazzola e Rrahmani, consolidando il risultato. La Lazio, in fase offensiva e difensiva, non è riuscita a reagire, lasciando agli avversari il predominio della partita.

Roma, 4 gen. (askanews) – Bastano venti minuti arrembanti al Napoli per espugnare l’Olimpico e battere 2-0 una Lazio impalpabile. A decidere il match Spinazzola e Rrahmani con due gol arrivati a cavallo tra il 13? ed il 32? della prima frazione di gioco. Lazio non pervenuta. Partita che finisce in rissa. Lazio che chiude in nove con il doppio giallo a Noslin. Poi rosso diretto per Marusic e Mazzocchi che vengono alle mani. Il Napoli parte subito forte e trova il vantaggio al 13? grazie a Leonardo Spinazzola. Il terzino azzurro riceve un perfetto cross dalla sinistra di Matteo Politano, controlla e di piatto batte Provedel, portando i suoi sull’1-0. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Lazio Napoli 0-2, decidono Spinazzola e Rrahmani. Tre espulsi Leggi anche: Lazio-Napoli 0-2, Spinazzola e Rrahmani decidono il festival degli espulsi (e delle traverse) La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Lazio-Napoli: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Pronostico Lazio-Napoli quote analisi 18ª giornata Serie A; Lazio-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: le formazioni ufficiali; Serie A: domenica in campo alle 12,30 Lazio-Napoli probabili formazioni. Lazio-Napoli 0-2: video, gol e highlights - Gran partita della squadra di Conte, che con due gol segnati nella prima mezz’ora vince all’Olimpico. sport.sky.it

Serie A, Lazio-Napoli 0-2: Spinazzola e Rrhamani gol, Sarri chiude in nove - Ancora un clean sheet per la squadra di Conte, che risponde al Milan con una prestazione convicente soprattutto nel primo tempo, in cui arrivano le due reti. corrieredellosport.it

Calcio, Lazio-Napoli 0-2: decidono Spinazzola e Rrahmani - Bastano venti minuti arrembanti al Napoli per espugnare l'Olimpico e battere 2- msn.com

#Calcio #SerieA Il Napoli batte in trasferta la Lazio per 2-0 con gol di Spinazzola e Rrahmani. Gli uomini di Conte si portano a 37 punti, a -1 dalla capolista Milan. Stasera Inter-Bologna: i nerazzurri sono per ora terzi a 36 punti Foto Ansa x.com

Alessandro Nesta sulla panchina della Lazio. C'è stato un momento che quel pensiero stupendo s'è fatto largo nel cuore (biancoceleste) e nell'animo dell'uomo di calcio, poi la ragione ha preso il sopravvento su tutto e quella pazza idea è finita con una "mezz - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.