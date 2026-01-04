Calcio Lazio-Napoli 0-2 | decidono Spinazzola e Rrahmani

Il match tra Lazio e Napoli, disputato all’Olimpico, si è concluso con una vittoria del Napoli per 2-0. Dopo venti minuti di gioco, gli azzurri hanno segnato con Spinazzola e Rrahmani, consolidando il risultato. La Lazio, in fase offensiva e difensiva, non è riuscita a reagire, lasciando agli avversari il predominio della partita.

Roma, 4 gen. (askanews) – Bastano venti minuti arrembanti al Napoli per espugnare l’Olimpico e battere 2-0 una Lazio impalpabile. A decidere il match Spinazzola e Rrahmani con due gol arrivati a cavallo tra il 13? ed il 32? della prima frazione di gioco. Lazio non pervenuta. Partita che finisce in rissa. Lazio che chiude in nove con il doppio giallo a Noslin. Poi rosso diretto per Marusic e Mazzocchi che vengono alle mani. Il Napoli parte subito forte e trova il vantaggio al 13? grazie a Leonardo Spinazzola. Il terzino azzurro riceve un perfetto cross dalla sinistra di Matteo Politano, controlla e di piatto batte Provedel, portando i suoi sull’1-0. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

