Calcio il Ravenna comincia il 2026 con una sconfitta | a Campobasso decisiva la doppietta di Gala

Il Ravenna apre il 2026 con una sconfitta in trasferta contro il Campobasso, terminata 2-1. La partita è stata decisa dalla doppietta di Gala, mentre nella ripresa Luciani ha segnato il gol che ha ridato speranze ai giallorossi. Una prestazione che evidenzia le sfide per la squadra in questa prima uscita dell’anno.

Il 2026 del Ravenna comincia con una sconfitta per 2-1 a Campobasso. Domenica pomeriggio i giallorossi vengono piegati dalla doppietta di Gala, a nulla serve la rete del momentaneo 1-1 di Luciani nella ripresa. L'Arezzo, vittorioso sabato nei minuti di recupero a Forlì, resta primo con due punti.

Campobasso-Ravenna 2-1: diretta live e risultato finale | Serie C - Ravenna di Domenica 4 gennaio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net

Diretat/ Campobasso Ravenna (risultato finale 2-1): tre punti ai molisani (oggi 4 gennaio 2026) - Diretta Campobasso Ravenna streaming video tv: la capolista del girone B di Serie C riprende il suo cammino con una trasferta non banale. ilsussidiario.net

