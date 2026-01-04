Il Città di Massa affronta una fase di cambiamento nel campionato di Serie C1, con la separazione da Hernandez e Angulo e le dimissioni del tecnico Mochi. La società ha deciso di interrompere il rapporto con i due giocatori spagnoli, segnando una svolta nella sua gestione. Questi movimenti evidenziano una volontà di rinnovamento e di riorganizzazione della squadra in vista delle prossime sfide di campionato.

Piccola rivoluzione tra le fila del Città di Massa che ha salutato i suoi due giocatori spagnoli con i quali ha deciso di interrompere il rapporto. La società bianconera ha reso noto che non fanno più parte della squadra sia Angulo Gomez Yeray che Cabrera Hernandez Jonathan Ethan detto "Jony". Si tratta di due perdite importanti visto che Angulo coi suoi 14 gol era il capocannoniere della squadra ed anche Jony aveva dato un buon contributo realizzando 7 reti. Il club apuano è già al lavoro per sostituirli. Al loro posto potrebbero arrivare altri due stranieri, probabilmente ancora spagnoli, ma al momento ci sono soltanto trattative in corso e nessuna ufficialità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 In Serie C1 rivoluzione in casa del Città di Massa che perde numerosi pezzi. Adiós ad Hernandez e Angulo. Se dimette anche il tecnico Mochi

Leggi anche: Calcio a 5, Serie C1: espugna Prato nell’ultima di andata. Il Città di Massa fuori dalla zona retrocessione

Leggi anche: Calcio serie C, lo staff tecnico del Grifo perde pezzi: Greco saluta e va a Mantova

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Quartu Sant’Elena capitale del calcio a 5: al Pala Beethoven le Final Four di Coppa Italia; Calcio a 5, Forlì è pronta ad accogliere le Final Four di Coppa Italia di Serie C1: prima sfida con Gatteo; Coppa Italia futsal: Due G e Montale aprono le final four; ll San Giovanni calcio a 5 alle final-fuor della Coppa Toscana di serie C1.

Calcio a 5, Forlì è pronta ad accogliere le Final Four di Coppa Italia di Serie C1: prima sfida con Gatteo - Il sorteggio non è stato benevolo per i biancorossi, che si trovano di fronte quella che, numeri alla mano, è la squadra più accreditata alla vittoria finale ... forlitoday.it

Calcio a 5: a Quartu le final four di Coppa Italia di Serie C1 maschile e serie C femminile - 30 all'ex convento in Piazza Asuni a Quartu Sant’Elena, verranno presentate le final four di Coppa Italia di Serie C1 maschile e serie C femminile di calcio a 5 organizzat ... unionesarda.it