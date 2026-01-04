Cagliari centrocampo in movimento | Adži? pista suggestiva

Il Cagliari sta valutando diverse opzioni per rinforzare il settore centrale del campo, con particolare attenzione al profilo di Adžic. La squadra continua a lavorare sul mercato, esplorando varie piste per migliorare la rosa in vista delle prossime settimane. La ricerca di un centrocampista rappresenta una delle priorità della società, che monitora attentamente le opportunità per rafforzare l’organico.

Il Cagliari si muove sul mercato per rinforzare il centrocampo e apre più tavoli in vista delle prossime settimane. La priorità è aggiungere qualità e alternative senza smontare l’ossatura della squadra. Sul fronte uscite, resta alta l’attenzione del Torino per Matteo Prati. I granata osservano da vicino, ma da Cagliari filtra una linea chiara: il classe 2003 non è sul mercato, se non all’interno di un’operazione più articolata con una contropartita tecnica ritenuta all’altezza. In entrata, invece, i contatti per Hans Nicolussi Caviglia sono in fase avanzata. Dopo la buona stagione al Venezia e lo spazio ridotto alla Fiorentina, il profilo piace per duttilità e conoscenza della Serie A. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

