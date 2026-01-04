Cade nella pista chiusa salvo per miracolo

Venerdì pomeriggio a Madesimo, un adolescente è stato trovato privo di sensi e sepolto dalla neve in una pista chiusa. L’incidente, che si sarebbe potuto rivelare fatale, è avvenuto probabilmente a causa di un’imprudenza o di troppa fiducia nelle piste conosciute. Fortunatamente, due scialpinisti di passaggio hanno prestato soccorso, intervenendo tempestivamente per mettere in salvo il giovane.

Un'imprudenza oppure l'eccessiva confidenza con le piste "di casa" sarebbero alla base dell'incidente che si sarebbe potuto rivelare fatale per l'adolescente che venerdì pomeriggio a Madesimo è stato - provvidenzialmente - trovato da due scialpinisti di passaggio mentre era già privo di sensi e coperto da uno strato di neve "sparata". Il tracciato dove si è verificato il gravissimo infortunio, infatti, quel giorno era off limits per gli sciatori proprio per consentire le operazioni di innevamento artificiale, in questo inverno per ora avaro di precipitazioni. Dagli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine, sia nel pomeriggio di venerdì che nella giornata di ieri, sul luogo del ritrovamento del giovane, pare che l'adolescente abbia compiuto un volo di decine di metri con gli sci, prima della rovinosa caduta.

