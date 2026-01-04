Buone feste diventa ‘Season’s greetings’ Che bisogno c’è di questa scristianizzazione dell’università?

Recentemente, all’ingresso dell’Università Bocconi, è stata installata una luminaria con il messaggio “Season’s Greetings”. Questa scelta ha suscitato alcune riflessioni sulla tradizione delle festività e sulla sua rappresentazione nel contesto universitario. È importante considerare come le scelte di comunicazione influenzino il senso e la percezione delle celebrazioni, mantenendo un equilibrio tra tradizione e inclusività.

di Filippo Vuocolo Da qualche settimana all’ingresso dell’Università Bocconi campeggia una sobria luminaria, composta per formare il messaggio “Season’s Greetings”. Traduzione letterale in italiano: “Auguri di Stagione”. Ho immaginato si riferisse ad una festività a me sconosciuta, magari ad un rituale neopagano di origine celtica tutt’oggi celebrato alla foce del Po dagli irriducibili dell’indipendentismo padano, esasperati dall’invasione di noi meridionali nel Settentrione. Soltanto il consulto con dei colleghi bergamaschi – ben più addentro di me alle radici del leghismo – mi ha portato a scartare questa ipotesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

