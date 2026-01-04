Buone feste diventa ‘Season’s greetings’ Che bisogno c’è di questa scristianizzazione dell’università?

Recentemente, all’ingresso dell’Università Bocconi, è stata installata una luminaria con il messaggio “Season’s Greetings”. Questa scelta ha suscitato alcune riflessioni sulla tradizione delle festività e sulla sua rappresentazione nel contesto universitario. È importante considerare come le scelte di comunicazione influenzino il senso e la percezione delle celebrazioni, mantenendo un equilibrio tra tradizione e inclusività.

Buone Feste da Chivasso (TO) #PossiamoAiutarvi #Carabinieri - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.