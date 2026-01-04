Buona la prima di Lucarelli | la Pistoiese espugna Imola 1-0
La Pistoiese ha iniziato con successo il secondo impegno stagionale sotto la guida di Cristiano Lucarelli, conquistando una vittoria in trasferta contro l’Imolese. La partita, valida per la prima giornata di ritorno del girone D di Serie D, si è conclusa con il punteggio di 1-0 a favore degli arancioni. Un risultato importante per la squadra, che punta a migliorare la propria posizione in classifica.
Imola, 4 gennaio 2026 – Buona la prima di Cristiano Lucarelli sulla panchina arancione. La Pistoiese, infatti, espugna il campo di Imola, regolando 1-0 l’Imolese nella prima giornata di ritorno del girone D del campionato di serie D. La seconda avventura di Lucarelli alla guida degli arancioni inizia quindi con il piede giusto. Grazie a questa vittoria, i suoi uomini restano al quinto posto della classifica con 34 punti, sempre staccati di 7 lunghezze dal Lentigione primo della classe. Domenica prossima 11 gennaio la Pistoiese se la vedrà con il Rovato Vertovese, ottavo in graduatoria. La prima frazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
