Brinley Reece ha comunicato attraverso i propri profili social la decisione di lasciare la WWE dopo tre anni trascorsi nel roster di NXT. La 25enne, ferma da marzo scorso, ha spiegato che la scelta è arrivata dopo aver affrontato problemi di salute e un serio infortunio alla spalla che ha richiesto un intervento chirurgico a maggio. “Dopo tre anni, chiudo ufficialmente il mio capitolo nel wrestling in WWE”, ha scritto Brinley Reece. “Questa decisione è arrivata dopo aver affrontato problemi di salute e un grave infortunio che ha richiesto un intervento chirurgico l’anno scorso. Non è stata una scelta facile, ma era necessaria: mettere al primo posto la mia salute, il mio corpo e il mio futuro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Brinley Reece di NXT lascia la WWE: “Ho scelto la mia salute”

