Brindisi-Verona scontro al vertice

Brindisi e Verona si affrontano nella prima giornata di ritorno del campionato, rappresentando due delle quattro squadre in testa alla classifica. Questo incontro mette di fronte due formazioni che ambiscono a consolidare la propria posizione, offrendo un confronto di grande livello tra due delle principali contendenti. Un match importante per definire le gerarchie della stagione e proseguire la corsa verso i rispettivi obiettivi.

È Brindisi – Verona il big match della prima di ritorno. Due delle quattro capolista si affrontano in uno scontro tra titani. Un match che arriva presto per decidere le sorti della promozione diretta, ma che può già dare qualche risposta importante dopo che all'andata la spuntarono i veneti per 85-71. Con la Dole impegnata a Torino, la quarta capolista, Pesaro, sembra essere quella col compito più semplice. La squadra di Leka ospita infatti l'Urania Milano e l'occasione per restare al vertice è ghiotta. Oltre a Cividale – Mestre, giocatasi ieri sera, sono in programma oggi alle 18 tutti gli altri match.

