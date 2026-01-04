Brindisi Fc | Sanchez disegna calcio quarta vittoria consecutiva contro il Campi

Da brindisireport.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Brindisi conquista la quarta vittoria consecutiva battendo il Campi nella 18ª giornata di Eccellenza. La prestazione di Juan Sanchez si distingue come elemento chiave, contribuendo alla continuità dei risultati della squadra. La sfida ha evidenziato l'importanza del gioco di squadra e della determinazione, elementi fondamentali per proseguire nel campionato.

BRINDISI - Trascinato da un super Juan Sanchez, il Brindisi regola anche il Brilla Campi () e porta a casa la quarta vittoria consecutiva, in una gara valevole per la 18esima giornata del campionato di Eccellenza. Il funambolico attaccante spagnolo ha regalato spettacolo al Fanuzzi, illuminando. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

brindisi fc sanchez disegna calcio quarta vittoria consecutiva contro il campi

© Brindisireport.it - Brindisi Fc: Sanchez disegna calcio, quarta vittoria consecutiva contro il Campi

Leggi anche: Quarta vittoria di fila contro lo Spinazzola: il Brindisi Fc difende la vetta

Leggi anche: Under 15 da urlo: quarta vittoria consecutiva per l’ACF Arezzo. Stop per Under 17 e Scuola Calcio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

brindisi fc sanchez disegnaBrindisi Fc: Sanchez disegna calcio, quarta vittoria consecutiva contro il Campi - 0 nella 18esima giornata del campionato di Eccellenza, restando a due punti dalla capolista Bisceglie. brindisireport.it

18 DICEMBRE 2025 - ECCELLENZA: BRINDISI - GALATINA 1-0, PARLANO I PROTAGONISTI

Video 18 DICEMBRE 2025 - ECCELLENZA: BRINDISI - GALATINA 1-0, PARLANO I PROTAGONISTI

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.