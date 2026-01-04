Brindisi Fc | Sanchez disegna calcio quarta vittoria consecutiva contro il Campi
Il Brindisi conquista la quarta vittoria consecutiva battendo il Campi nella 18ª giornata di Eccellenza. La prestazione di Juan Sanchez si distingue come elemento chiave, contribuendo alla continuità dei risultati della squadra. La sfida ha evidenziato l'importanza del gioco di squadra e della determinazione, elementi fondamentali per proseguire nel campionato.
BRINDISI - Trascinato da un super Juan Sanchez, il Brindisi regola anche il Brilla Campi () e porta a casa la quarta vittoria consecutiva, in una gara valevole per la 18esima giornata del campionato di Eccellenza. Il funambolico attaccante spagnolo ha regalato spettacolo al Fanuzzi, illuminando. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
