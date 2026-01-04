Briatore | A mio figlio? Una paghetta di 500 euro

In un’intervista al Corriere, Flavio Briatore ha condiviso il suo punto di vista sulla paghetta concessa al figlio Falco, affermando: “A mio figlio? Una paghetta di 500 euro”. Il manager ha inoltre parlato del percorso scolastico del giovane, che frequenta una boarding school in Svizzera, sottolineando come questa esperienza lo prepari meglio ad affrontare il futuro rispetto alle proprie esperienze.

Flavio Briatore parla del figlio Falco con realismo durante una intervista rilasciata al Corriere. Sta frequentando una boarding school in Svizzera e secondo il padre sarà più preparato di lui ad affrontare il futuro. “ Quella fame che avevo io non potrà mai averla ”, ammette. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Flavio Briatore: «Devo tutto a Benetton. L'Italia non mi merita. A mio figlio Falco do una paghetta di 500 euro».

Flavio Briatore: «Devo tutto a Benetton. L'Italia non mi merita. A mio figlio Falco do una paghetta di 500 euro» - L'amore: «Elisabetta Gregoraci è stata l'amore più grande, ma io e lei non saremo più una cop ... corriere.it