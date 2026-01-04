Brescia uomo accoltella la moglie al collo | i carabinieri sul posto

A Brescia, i carabinieri sono intervenuti dopo un episodio di violenza domestica, nel quale un uomo di 51 anni ha accoltellato la moglie di 44 anni al collo. L’aggressione, avvenuta durante un litigio per motivi futili, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e un trasporto tempestivo in ospedale. La vicenda evidenzia la necessità di un’attenzione costante ai casi di violenza familiare e di intervenire prontamente.

Una donna italiana di 44 anni è stata accoltellata alla gola dal marito convivente, 51 anni, al culmine di un litigio per futili motivi. La vittima è stata soccorsa dal 118 in strada in via Largo Ochi, a Capriolo, nel Bresciano. Secondo quanto accertato dai carabinieri, intervenuti sul posto, la lite era scoppiata all'interno dell'abitazione della coppia e poi proseguita fuori, in strada, dove l'uomo ha colpito la donna con un coltello. La vittima è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. L'uomo è stato fermato dai militari.

Accoltella la moglie alla gola, fermato il marito: 46enne in codice rosso, è gravissima - Terribile aggressione nella provincia di Brescia dove un uomo si è scagliato contro la mo ... fanpage.it

Brescia, accoltella la moglie al culmine di una lite. La donna è in gravi condizioni - Una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina a Capriolo, nel Bresciano, dopo essere stata aggredita dal marito con un coltello al culmine di una lite in casa. msn.com

