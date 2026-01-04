Brescia uomo accoltella la moglie al collo | è grave

A Brescia, un uomo di 51 anni ha ferito gravemente la moglie di 44 anni con un coltello, colpendola al collo durante un alterco. L’episodio, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha portato la donna in condizioni critiche. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per comprendere i motivi del gesto e assicurare eventuali responsabilità.

Una donna italiana di 44 anni è stata accoltellata alla gola dal marito convivente, 51 anni, al culmine di un litigio per futili motivi. La vittima è stata soccorsa dal 118 in strada in via Largo Ochi, a Capriolo, nel Bresciano. Secondo quanto accertato dai carabinieri, intervenuti sul posto, la lite era scoppiata all'interno dell'abitazione della coppia e poi proseguita fuori, in strada, dove l'uomo ha colpito la donna con un coltello. La vittima è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. L'uomo è stato fermato dai militari.

