Una donna è stata gravemente ferita da un coltello durante una lite con il marito a Capriolo, in provincia di Brescia. L’incidente, scaturito da un confronto per motivi infondati, è avvenuto inizialmente in casa e si è protratto all’esterno. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, mentre la donna si trova in condizioni critiche.

Un litigio per futili motivi, l’ennesimo tra i due partner che hanno iniziato all’interno della loro abitazione per poi proseguire in strada a Capriolo, località in provincia di Brescia. Un litigio che però è culminato nel gesto estremo di un accoltellamento, sotto gli occhi dei passanti. A rimanere gravemente ferita è una donna di 45 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Brescia, donna accoltellata dal marito a Capriolo: è grave

Leggi anche: Capriolo, donna accoltellata al collo dal marito: è grave

Leggi anche: Brescia, donna accoltellata al collo dal marito: è in gravi condizioni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Accoltellata dal marito. È grave. L’uomo arrestato; Maternità e lavoro, cos’è la child penality e perché essere madre costa caro; Venezuela, Trump chiude era di Maduro: gli scenari. Caracas: Ci difenderemo.

Aggredita dal marito e accoltellata dopo una lite nel Bresciano, donna di 45 anni è grave - Una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina a Capriolo, nel Bresciano, dopo essere stata aggredita dal marito con un coltello al culmine di una lite in ... msn.com