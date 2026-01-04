Brescia donna accoltellata dal marito a Capriolo | è grave
Una donna è stata gravemente ferita da un coltello durante una lite con il marito a Capriolo, in provincia di Brescia. L’incidente, scaturito da un confronto per motivi infondati, è avvenuto inizialmente in casa e si è protratto all’esterno. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, mentre la donna si trova in condizioni critiche.
Un litigio per futili motivi, l’ennesimo tra i due partner che hanno iniziato all’interno della loro abitazione per poi proseguire in strada a Capriolo, località in provincia di Brescia. Un litigio che però è culminato nel gesto estremo di un accoltellamento, sotto gli occhi dei passanti. A rimanere gravemente ferita è una donna di 45 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
