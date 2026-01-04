Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 4 gennaio 2026

Ecco le principali notizie di Caserta del 4 gennaio 2026, tra cui il furto alla farmacia di Macerata Campania, aggiornamenti sulla Reggia di Caserta con le proteste e i successi recenti, previsioni meteo e l’allerta della protezione civile per le piogge in atto. Un panorama di eventi e aggiornamenti che riflettono le ultime novità nella provincia, offrendo un quadro completo delle questioni più rilevanti della giornata.

Il furto alla farmacia di Macerata Campania, la Reggia tra proteste e successi, le previsioni meteo e l'allerta della protezione civile per pioggia. Queste le breaking news del 4 gennaio 2026.CronacaAuto usata come ariete per mettere a segno il colpo in farmacia. E’ accaduto all’alba a Macerata. 🔗 Leggi su Casertanews.it

