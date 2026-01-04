Boxing Improta Teverola | presentata la squadra agonistica 2026

Il 3 gennaio, nella sala consiliare di Teverola, la Boxing Improta ha presentato ufficialmente la squadra agonistica per il 2026. L’evento ha riunito atleti, tecnici e rappresentanti istituzionali per condividere gli obiettivi e le prospettive della stagione in corso. La presentazione rappresenta un momento importante per la società, che si prepara ad affrontare le competizioni con impegno e determinazione.

Nel pomeriggio di sabato 3 gennaio, presso la sala consiliare del Comune di Teverola, la Boxing Improta ha ufficialmente presentato la Squadra Agonistica per l'anno 2026. La squadra è composta da Armando Cervo, Davide De Rosa, Domenico Masucci, Beniamino De Floris, Gaetano Caterino, Francesco De Floris, Maksym Malosy, Salvatore Capece, Antonio Massimo, Ciro Lavagna, Luca Cesaro, Giovanni Verolla e Francesco Graziano. Durante l'incontro, tutto lo staff capitanato dal maestro Improta, ha voluto ringraziare per la loro presenza il Sindaco Dott. Gennaro Caserta, l'Assessore allo Sport, Maria Grazia Improda, e lo sponsor "Infissi Mimmo Alaia".

