Bonelli | Trump vuole Groenlandia e quindi attaccare Ue Meloni riferisca in Parlamento

Recenti dichiarazioni indicano che Donald Trump avrebbe manifestato interesse per la Groenlandia, motivando questa scelta con ragioni di sicurezza e risorse naturali. Questa prospettiva potrebbe avere ripercussioni geopolitiche, coinvolgendo anche l’Unione Europea. Meloni ha annunciato che riferirà sull’argomento in Parlamento, sottolineando l’importanza di approfondire le implicazioni di questa possibile iniziativa.

Roma, 4 gen. (askanews) – “Trump, il pirata, dopo il Venezuela vuole prendersi la Groenlandia per motivi di sicurezza, ovvero per accaparrarsi le terre rare e controllare le rotte artiche che si stanno aprendo in conseguenza del cambiamento climatico. Anche in questo caso l’Italia dirà che l’intervento sarà legittimo, considerato che la Groenlandia è un territorio autonomo danese e che la Danimarca è membro dell’Unione Europea? L’Italia vuole essere il 51º Stato degli USA e vassalla dell’imperatore Trump, oppure difendere la dignità del nostro Paese, fondatore dell’Europa? È urgente che la presidente Meloni venga a riferire in Parlamento e che l’UE reagisca alla violenza targata Trump, che ha distrutto il diritto internazionale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

