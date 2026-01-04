Bomba di Pellegatti | Theo Hernandez pronto a tornare in Italia contatti in corso
Theo Hernandez potrebbe tornare presto in Serie A, dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Hilal. Secondo fonti, l’esterno francese sta considerando un ritorno in Italia e sono in corso contatti con diversi club. La sua eventuale riaccoglienza nel campionato italiano rappresenterebbe un’ulteriore fase della sua carriera, offrendo nuove opportunità sia per il giocatore che per le squadre interessate.
Il futuro di Theo Hernández potrebbe riportarlo presto in Serie A. Dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l’ Al-Hilal, l’ex esterno del Milan starebbe valutando seriamente un ritorno in Europa e, più precisamente, in Italia. A far emergere lo scenario è stato Carlo Pellegatti, che dal suo canale YouTube ha parlato di contatti già avviati tra l’entourage del giocatore e la Juventus. Secondo quanto riferito, non si tratterebbe di un’operazione immediata, ma di una pista da sviluppare in vista della prossima estate. La destinazione bianconera sarebbe gradita a Theo, che non escluderebbe un addio anticipato all’Arabia pur di rientrare nel calcio che conta e tornare protagonista ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
