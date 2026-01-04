Bolsena la Lourdes del Lazio

Bolsena, conosciuta come la Lourdes del Lazio, è una località di grande rilevanza spirituale situata nella provincia di Viterbo. A circa cento chilometri da Roma, questa cittadina attrare visitatori e pellegrini grazie ai suoi luoghi di devozione e alle tradizioni religiose. La presenza di un fervente pubblico durante le occasioni di culto testimonia l'importanza di Bolsena come meta di pellegrinaggio e spiritualità nel territorio laziale.

AGI - È la Lourdes del Lazio. A Bolsena - uno dei sessanta comuni della provincia di Viterbo, a un centinaio di chilometri da Roma - la fede fa il tutto esaurito. Batte anche il capoluogo con le sue bellezze medioevali, senza contare ovviamente il pienone di visitatori che si verifica ogni 3 settembre per assistere al trasporto a spalla della colossale Macchina di santa Rosa. La cittadina bagnata dall'omonimo lago è un magnete di devozione cristiana tutto l'anno, da ogni parte della Penisola e del mondo. "Da gennaio a dicembre 2024 – dichiara il sindaco Andrea Di Sorte – abbiamo registrato un totale di 330 mila arrivi.

