Bollo auto sconto del 10% | oltre un milione di automobilisti pagherà meno

A partire dal 2025, oltre un milione di automobilisti nel Lazio beneficeranno di uno sconto del 10% sul bollo auto, conclusione di un percorso di riduzioni iniziato tre anni fa. Questa misura mira a alleggerire il peso fiscale sui proprietari di veicoli nella regione, garantendo un contributo concreto alla gestione delle spese legate alla mobilità.

Buone notizie per gli automobilisti del Lazio. Con l’ultima riduzione applicata nel 2025 si è completato il percorso triennale di taglio del bollo auto, che porta a uno sconto complessivo del 10% sulla tassa automobilistica per oltre un milione di contribuenti. La misura, avviata dalla Regione nel 2023, è ora pienamente a regime e si applica in modo automatico. In una regione dove circolano più di 5 milioni di veicoli, di cui circa 3,7 milioni solo a Roma, il provvedimento rappresenta un alleggerimento concreto del carico fiscale legato al possesso dell’auto, in una fase segnata dall’aumento generalizzato del costo della vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

