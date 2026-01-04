Bollate perdita gas in piazza Solferino intervento d’emergenza e traffico deviato – FOTO

Una perdita di gas si è verificata in Piazza Solferino a Bollate, richiedendo un intervento d’emergenza. L’incidente ha causato il deviazione del traffico e l’intervento dei tecnici per garantire la sicurezza dei residenti. Nella giornata di domenica 4 gennaio, alcuni abitanti delle nuove palazzine hanno segnalato un persistente odore di gas, che aveva già interessato alcuni locali dalla notte precedente.

Perdita di gas in Piazza Solferino a Bollate, intervento in emergenza per la sicurezza. Nella giornata di domenica 4 gennaio a Bollate alcuni residenti di una delle nuove palazzine nei pressi di piazza Solferino hanno segnalato all' amministratore di condominio un persistente odore di gas che già dalla scorsa notte aleggiava in alcuni locali, senza .

