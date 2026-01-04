Blitz Usa in Venezuela | la Corte suprema | La vice Delcy Rodriguez presidente ad interim

La Corte Suprema venezuelana ha nominato la vicepresidente Delcy Rodriguez come presidente ad interim, in seguito all’arresto del presidente Maduro negli Stati Uniti. Questa decisione si inserisce nel contesto delle tensioni tra Venezuela e Stati Uniti, determinando un nuovo scenario politico nel paese. La nomina della vicepresidente rappresenta un passaggio importante in una fase di instabilità istituzionale, con implicazioni che potrebbero influenzare la situazione politica e diplomatica della nazione.

La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza, dopo la cattura da parte degli Usa del presidente Maduro. La Corte ha stabilito «che Rodriguez assuma ed eserciti in qualità di responsabile tutte le attribuzioni, i doveri e i poteri inerenti alla funzione di presidente della Repubblica bolivariana del Venezuela al fine di garantire. «Il Venezuela non sarà colonia di nessuno»: chi è Delcy Rodriguez, la vice di Nicolas Maduro Caracas,Rodriguez presidente ad interim Maduro in carcere a New York. Trump: Gestiremo noi la transizione, Machado senza sostegno - Venezuela, Mamdani chiama Trump per criticare operazione contro Maduro; Dietro il blitz Usa in Venezuela ci sono petrolio e geopolitica; Dietro il blitz il pretesto di un presunto traffico di droga mai provato; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado. Blitz Usa in Venezuela, la Corte suprema: "La vice Delcy Rodriguez presidente ad interim" - I giudici non hanno ancora dichiarato Maduro definitivamente decaduto, il che avrebbe comportato l'indizione di elezioni anticipate entro 30 giorni

IN VENEZUELA - Corte Suprema: "Delcy Rodriguez presidente ad interim" - Lo ha ordinato la Corte Suprema del Venezuela dopo la cattura da parte degli Usa del presidente Maduro. napolimagazine.com

Dietro il blitz Usa in Venezuela ci sono petrolio e geopolitica - Nelle parole di Trump, la ragione principale dell’attacco in grande stile è emersa essere il controllo del petrolio e delle infrastrutture connesse. msn.com

Trump abbatte Maduro. E il diritto internazionale Gli Stati Uniti di Donald Trump hanno attaccato il Venezuela e hanno arrestato il presidente Nicolas Maduro. Con una clamorosa operazione, la notte scorsa, i militari statunitensi hanno realizzato il blitz, ordinat - facebook.com facebook

Blitz Usa in Venezuela, Trump: «Il Paese a noi fino alla transizione». Machado Non ha il sostegno per governare» | Maduro è a New York: trasferito nel carcere del Chapo (e Ghislaine Maxwell) x.com

