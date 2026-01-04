Un’operazione militare degli Stati Uniti in Venezuela ha causato almeno 40 vittime tra civili e militari. La Cina ha condannato l’azione, chiedendo il rilascio di Maduro e definendola una violazione del diritto internazionale. La situazione rimane tesa, con implicazioni diplomatiche che coinvolgono diversi attori internazionali.

L’azione militare statunitense provoca vittime tra civili e militari e suscita un duro intervento diplomatico da parte della Cina, che definisce l’attacco una violazione del diritto internazionale.. Un’operazione militare degli Stati Uniti contro il Venezuela ha causato almeno 40 morti tra civili e militari, secondo quanto riferito dal New York Times e rilanciato dall’agenzia ANSA. L’attacco è avvenuto nelle prime ore del 3 gennaio e avrebbe avuto come obiettivo la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie, sorpresi nella loro residenza. Secondo le ricostruzioni riportate da ANSA, entrambi sono stati trasferiti negli Stati Uniti per essere processati davanti a un tribunale federale di New York con accuse legate a narcotraffico e terrorismo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Blitz USA in Venezuela, almeno 40 morti: Pechino chiede il rilascio di Maduro

Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela, almeno 40 i morti. Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn. La Corte Suprema: «Rodriguez presidente ad interim»

Leggi anche: Maduro in carcere a Brooklyn. A vicepresidente Rodriguez guida ad interim del Venezuela. Almeno 40 morti in attacco Usa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Venezuela, cattura Maduro: da blitz Usa in camera al viaggio in nave per Ny. Cosa sappiamo; Blitz Usa in Venezuela, almeno 40 i morti. Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn. La Corte Suprema: «Rodriguez presidente ad interim; Il blitz Usa in Venezuela, Delta Force in azione: Maduro e la moglie sorpresi nel sonno in camera; La cronaca della giornata - IL LIVEBLOG.

Blitz Usa in Venezuela, almeno 40 i morti. Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn. La Corte Suprema: «Rodriguez presidente ad interim» - Maduro e sua moglie sono stati trasferiti a New York e detenuti nel carcere federale di massima sicurezza di Brooklyn, in attesa di essere processati con accuse di narcotraffico e terrorismo ... msn.com

Venezuela, almeno 40 morti nell'attacco Usa. La Cina: 'Liberate Maduro' - Un assalto 'senza precedenti' al Venezuela ordinato dal presidente Trump per catturare il presidente Maduro e la moglie, sorpresi nel sonno, incriminarli e processarli negli Stati Uniti per narcotraff ... ansa.it