Blitz degli animalisti a Mantova | pavimento di Palazzo Te cosparso di farina

Nel pomeriggio di domenica 4 gennaio 2026, quattro attivisti del gruppo antispecista No food No science hanno effettuato un blitz presso Palazzo Te a Mantova, cospargendo il pavimento di farina. L’azione, volta a sensibilizzare su temi legati ai diritti degli animali, si è svolta nella storica villa di Giulio Romano, attirando l’attenzione sulle questioni etiche e ambientali con un gesto simbolico.

Mantova, 4 gennaio 2026 – Blitz degli animalisti a Palazzo Te, a Mantova. Questo pomeriggio, domenica 4 gennaio 2026, quattro attivisti del gruppo antispecista No food No science sono entrati nella celebre villa opera di Giulio Romano, nel cuore del capoluogo virgiliano. Gli attivisti hanno portato degli striscioni di protesta. Il blitz e l’intervento dei carabinieri. Gli attivisti – stando a quanto emerso – hanno cosparso con farina bianca il pavimento della stanza dei giganti, una delle più celebri del palazzo (dove Giove, con un fascio di fulmini, sconfigge i Giganti). I custodi hanno chiamato i carabinieri che hanno portato in caserma i giovani per essere identificati e denunciati per imbrattamento di beni culturali e manifestazione non autorizzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blitz degli animalisti a Mantova: pavimento di Palazzo Te cosparso di farina Leggi anche: Per i 500 anni di Palazzo Te a Mantova, le Metamorfosi di Isaac Julien Leggi anche: Martinengo, annullata la “Camminata allegro andante” degli asini: “Decisione presa dopo le minacce degli animalisti” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Mantova, ancora un blitz degli animalisti a Palazzo Te: la Sala dei Giganti imbrattata con la farina. Il sindaco: «Atto inutile, chiederemo i danni» - L'anno scorso No food no science aveva preso di mira un'opera di Picasso, nella mattina di oggi 4 gennaio gli attivisti hanno cosparso di farina e soldi finti la sala firmata da Giulio Romano. milano.corriere.it

Animalisti spargono farina a Palazzo Te a Mantova, quattro denunciati - Quattro attivisti del gruppo antispecista No food No science sono entrati a Palazzo Te a Mantova con degli striscioni di protesta e hanno cosparso il pavimento della Sala dei giganti con farina bianca ... msn.com

Blitz animalisti a Mantova: teca con Picasso imbrattata con letame - Un gruppo di attivisti animalisti ha protestato a Mantova imbrattando con escrementi una teca che custodiva l'opera di Picasso Femme couchée lisant durante la mostra Picasso poesia e salvezza. ilmessaggero.it

Un sottile legame con il territorio giuliano e isontino, dal volume sulla Piccola Parigi al blitz animalista a Gorizia nel 2000 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.