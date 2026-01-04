BlackRock chi è il gigante che sta comprando l' Italia

BlackRock è una delle principali società di gestione patrimoniale a livello globale, con un ruolo importante nei mercati finanziari internazionali. Recentemente, si è concentrata su investimenti e acquisizioni in Italia, suscitando attenzione tra gli operatori economici e gli analisti. In questo articolo, analizzeremo chi è BlackRock, le sue strategie e l’impatto potenziale delle sue operazioni nel contesto italiano.

BlackRock sale nel capitale di Banco Bpm: le mani del fondo Usa sull'Italia - Investimenti per 100 miliardi di euro BlackRock, il gigante mondiale degli asset manager, ha acquisito una ... affaritaliani.it

Dal 2026 debutta il nuovo listino azionario autorizzato dalla Sec. Nel capitale anche BlackRock e le grandi banche. Progetto gradito alla Casa Bianca - facebook.com facebook

