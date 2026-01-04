BlackRock chi è il gigante che sta comprando l' Italia

BlackRock è una delle principali società di gestione patrimoniale a livello globale, con un ruolo importante nei mercati finanziari internazionali. Recentemente, si è concentrata su investimenti e acquisizioni in Italia, suscitando attenzione tra gli operatori economici e gli analisti. In questo articolo, analizzeremo chi è BlackRock, le sue strategie e l’impatto potenziale delle sue operazioni nel contesto italiano.

blackrock 232 gigante staBlackRock, chi &#232; il gigante che sta comprando l'Italia - Dall'energia fino alle armi: il fondo d'investimento americano controlla decine di miliardi di euro in asset di banche italiane e partecipate statali in settori strategici. today.it

BlackRock sale nel capitale di Banco Bpm: le mani del fondo Usa sull'Italia - Investimenti per 100 miliardi di euro BlackRock, il gigante mondiale degli asset manager, ha acquisito una ... affaritaliani.it

