Bimbo picchiato Pellegrino | Non è un caso isolato periferie lasciate a loro stesse
Riccardo Pellegrino, vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Catania, commenta la vicenda di un bambino picchiato in via Di Giacomo, sottolineando che non si tratta di un episodio isolato. Secondo Pellegrino, le periferie sono spesso lasciate a sé stesse, e questa situazione richiede un intervento concreto per prevenire simili tragedie e garantire maggiore sicurezza alle comunità.
"Voglio rompere il silenzio. Non è più accettabile tutto ciò". Così Riccardo Pellegrino, vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Catania, interviene sulla vicenda del bambino picchiato dal compagno della madre, avvenuta in via Di Giacomo e divenuta pubblica attraverso un video diffuso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Aggiornamento: bimbo picchiato a Catania, il padre-padrone è in stato di fermo - facebook.com facebook
Bambino picchiato in casa, arrestato l'uomo del video choc x.com
