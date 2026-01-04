Bimbo picchiato Pellegrino | Non è un caso isolato periferie lasciate a loro stesse

Riccardo Pellegrino, vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Catania, commenta la vicenda di un bambino picchiato in via Di Giacomo, sottolineando che non si tratta di un episodio isolato. Secondo Pellegrino, le periferie sono spesso lasciate a sé stesse, e questa situazione richiede un intervento concreto per prevenire simili tragedie e garantire maggiore sicurezza alle comunità.

