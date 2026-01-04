Bimba di un anno ferita al volto da un petardo | denunciato lo zio

Un episodio di cronaca ha scosso Nuvolera durante il Capodanno, quando una bambina di un anno è stata ferita al volto da un petardo. Lo zio della bambina è stato denunciato per aver causato l’incidente. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, evidenziando i rischi associati ai fuochi d’artificio e l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le festività.

Doveva essere una notte di festa, fatta di brindisi e fuochi d'artificio, ma a Nuvolera il Capodanno si è trasformato in un incubo. Pochi minuti dopo la mezzanotte una bambina di poco più di un anno è rimasta ferita al volto a causa dell'esplosione di un petardo, acceso durante i festeggiamenti.

Neonata di un anno ferita al volto da un petardo: denunciato un parente - È avvenuto la notte di Capodanno: per la piccola, residente in provincia, ustione di secondo grado e 14 giorni di prognosi ... giornaledibrescia.it

Botti di Capodanno: tra i feriti anche una bimba di un anno - La notte di Capodanno nel Bresciano si è chiusa con un bilancio di quattro feriti, e tra loro c’è anche una bimba di appena un anno. bresciatoday.it

