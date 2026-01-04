Scopri il segreto di Paolo Bonolis per una colazione gratuita, svelato da Manuela Blanchard. Tra brioche di scena e strategie efficaci, il noto conduttore ha sempre saputo come approfittare delle occasioni. Un metodo semplice e intelligente, che dimostra come anche i piccoli dettagli possano fare la differenza. Un esempio di astuzia quotidiana, senza fronzoli, ma con risultati sorprendenti.

Colazioni abbondanti, brioche “di scena” e qualche trucco da copione: Paolo Bonolis sapeva come cavarsela anche a colazione. A raccontarlo, con ironia e affetto, è Manuela Blanchard, storica co-conduttrice di Bim Bum Bam, che sui social continua a condividere preziosi retroscena degli anni d’oro della tv per ragazzi e dei mitici anni ’80. Oggi 66enne, Blanchard pubblica spesso su Facebook foto e Polaroid dal backstage del celebre programma Mediaset (allora Fininvest). In uno degli ultimi post, a commento di uno scatto d’epoca, ha ricordato il bar interno agli studi, gestito dal barista Matteo Rivolta, personaggio chiave dietro le quinte: “sapeva vita, morte e miracoli di tutti”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Bim Bum Bam, il trucco (geniale) di Paolo Bonolis per fare colazione gratis: la rivelazione di Manuela Blanchard

