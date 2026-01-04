Bill Laswell tutti i colori della musica

Da cms.ilmanifesto.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bill Laswell è uno dei musicisti e produttori più eclettici della scena internazionale. La sua carriera, ricca di collaborazioni e progetti, attraversa diversi generi musicali, riflettendo una grande versatilità e curiosità artistica. In questo articolo analizziamo il percorso e le influenze di Laswell, evidenziando il suo ruolo nel panorama musicale contemporaneo e il suo contributo alla contaminazione tra generi.

«Quando sono arrivato a New York giravo l’angolo e magari non c’era nessuno, ma a volte sì, e poteva essere chiunque: ho girato molti angoli e in pochissimo tempo ho . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

bill laswell tutti i colori della musica

© Cms.ilmanifesto.it - Bill Laswell, tutti i colori della musica

Leggi anche: Tullio De Piscopo - i colori della musica

Leggi anche: "Porto sul palco i colori della musica"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.