Il Consiglio comunale di Colle di Val d’Elsa ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028. Questa decisione conferma la stabilità finanziaria dell’ente e sottolinea l’impegno verso servizi essenziali e uno sviluppo sostenibile nel tempo, promuovendo un percorso di crescita equilibrata per la comunità.

Consiglio comunale di Colle di Val d’Elsa ha approvato il bilancio di previsione 2026–2028, un atto che conferma la solidità dei conti dell’ente e rafforza una visione di città attenta alle persone, ai servizi essenziali e allo sviluppo di lungo periodo. Il bilancio, discusso nell’ultima seduta consiliare dell’anno, si colloca in un quadro normativo e finanziario complesso, segnato da vincoli stringenti per gli enti locali. Nonostante questo, l’Amministrazione comunale ha scelto di mantenere un impianto orientato alla sostenibilità, alla tutela dei servizi e a investimenti mirati e concreti, capaci di incidere sulla qualità della vita della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bilancio di previsione: c’è il sì

