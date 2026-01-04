Bilanci comunali in ritardo Di Rosa | Nessun traguardo ma obblighi di legge
Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa, del progetto civico
Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa, a nome del progetto civico "Tutti insieme per una Città Normale", interviene dopo la nota diffusa dal sindaco Francesco Miccichè sull’approvazione dei bilanci comunali."Il sindaco – afferma Di Rosa – parla di un presunto grande traguardo storico legato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Umbria, centrodestra all'attacco: 'Piano sanitario in ritardo e nessun risanamento dei bilanci degli ospedali'
Leggi anche: Bilanci di previsione, i punti approvati dai consigli comunali di Sarno e Castellabate
Bilanci comunali in ritardo, Di Rosa: "Nessun traguardo ma obblighi di legge" - "Raccontare come storico l’adempimento tardivo di obblighi di legge – aggiunge – è un insulto all’intelligenza degli agrigentini. agrigentonotizie.it
Enti locali, la Regione nomina i Commissari per i 179 Comuni in ritardo sui bilanci di previsione - L'assessore alle Autonomie locali Messina: "Non possiamo permettere che l'inerzia amministrativa ricada sulla qualità della vita delle comunità" Sono stati pubblicati questa mattina i decreti di ... rainews.it
Chiara Ferragni, in ritardo i bilanci delle aziende in ritardo: verso la vendita delle quote? Le indiscrezioni - Discorso diverso per Tbs Crew, l’altra azienda, ha già archivato il 2023 con 4,4 milioni di utile. corriereadriatico.it
Il Comune di Francavilla Fontana avvia il Bilancio Partecipativo 2025: cittadini, associazioni, imprese ed enti con sede sul territorio possono presentare una proposta progettuale su beni comunali, entro le ore 14:00 di venerdì 30 gennaio 2026. Dotazione com - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.