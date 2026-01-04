Biathlon forfait di Johan-Olav Botn per Oberhof! Grande occasione per Tommaso Giacomel in ottica Coppa del Mondo
Johan-Olav Botn ha comunicato il forfait per la tappa di Oberhof, in programma da giovedì 8 gennaio. Questa assenza rappresenta un’opportunità per Tommaso Giacomel di consolidare la propria posizione in ottica Coppa del Mondo. La competizione si svolgerà in un contesto di grande attenzione e impegno, offrendo ai protagonisti la possibilità di esprimersi al meglio sulle piste tedesche.
Johan-Olav Botn non gareggerà nella tappa di Coppa del Mondo di Oberhof, programmata a partire da giovedì 8 gennaio. Il battistrada della classifica generale si è difatti ammalato e non sarà della partita nelle prime competizioni dell’anno solare 2026. Anche il connazionale Sturla Holm Lægreid diserterà il primo appuntamento tedesco, indebolendo ulteriormente la compagine norvegese. Tuttavia, la notizia principale è rappresentata proprio dal forfait di Botn, che indossa il pettorale giallo con margine sulla concorrenza. Il ventiseienne scandinavo vanta 113 punti di vantaggio sul francese Eric Perrot e 129 sull’italiano Tommaso Giacomel. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Johan-Olav Botn consolida la leadership, sesto Giacomel
Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Johan-Olav Botn consolida la leadership
Biathlon, forfait di Johan-Olav Botn per Oberhof! Grande occasione per Tommaso Giacomel in ottica Coppa del Mondo; Biathlon – Forfait di Botn e Laegreid per Oberhof, entrambi ammalati; Biathlon - Johan-Olav Botn racconta di quando ha trovato Sivert Guttorm Bakken senza vita: È stato uno shock.
Biathlon : leader de la Coupe du monde, Botn déclare forfait à Oberhof - Olav Botn a annoncé que le leader de la Coupe du monde serait forfait pour la prochaine étape du circuit mondial à Oberhof. lefigaro.fr
Biathlon. « J’aurais vraiment voulu participer » : leader de la Coupe du monde, Johan-Olav Botn forfait pour Oberhof - Leader du classement général de la Coupe du monde de biathlon, le Norvégien Johan- msn.com
Ces deux ténors annoncent leur absence à Oberhof - Cette double absence va coûter cher dans la perspective du classement général et offrira du même coup une énorme opportunité à Eric Perrot, Tommaso Giacomel ou encore Sebastian Samuelsson. msn.com
DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme la mass start femminile di Annecy-Le Grand Bornard. L'Italia si affida a Dorothea Wierer e Rebecca Passler dopo il forfait di Lisa Vittozzi. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.