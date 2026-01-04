Johan-Olav Botn ha comunicato il forfait per la tappa di Oberhof, in programma da giovedì 8 gennaio. Questa assenza rappresenta un’opportunità per Tommaso Giacomel di consolidare la propria posizione in ottica Coppa del Mondo. La competizione si svolgerà in un contesto di grande attenzione e impegno, offrendo ai protagonisti la possibilità di esprimersi al meglio sulle piste tedesche.

Johan-Olav Botn non gareggerà nella tappa di Coppa del Mondo di Oberhof, programmata a partire da giovedì 8 gennaio. Il battistrada della classifica generale si è difatti ammalato e non sarà della partita nelle prime competizioni dell’anno solare 2026. Anche il connazionale Sturla Holm Lægreid diserterà il primo appuntamento tedesco, indebolendo ulteriormente la compagine norvegese. Tuttavia, la notizia principale è rappresentata proprio dal forfait di Botn, che indossa il pettorale giallo con margine sulla concorrenza. Il ventiseienne scandinavo vanta 113 punti di vantaggio sul francese Eric Perrot e 129 sull’italiano Tommaso Giacomel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, forfait di Johan-Olav Botn per Oberhof! Grande occasione per Tommaso Giacomel in ottica Coppa del Mondo

Biathlon : leader de la Coupe du monde, Botn déclare forfait à Oberhof - Olav Botn a annoncé que le leader de la Coupe du monde serait forfait pour la prochaine étape du circuit mondial à Oberhof. lefigaro.fr