Bianca Atzei cancella Stefano Corti dalle foto del 2025 | la sua risposta scatena i commenti

Bianca Atzei ha condiviso su Instagram un carosello di immagini intitolato “2025 da ricordare”, riassumendo i momenti più significativi dell’anno. Tra le foto, si notano alcune modifiche che hanno suscitato commenti e discussioni tra i follower. Questa scelta ha attirato l’attenzione sul modo in cui l’artista ha deciso di rappresentare il proprio percorso nel corso del 2025.

Un bilancio dell’anno che si trasforma in un caso social. Bianca Atzei ha pubblicato su Instagram un carosello di immagini con la didascalia “2025 da ricordare”, raccogliendo i momenti più significativi dei dodici mesi appena trascorsi. Tra sorrisi, abbracci con amici e famiglia, e soprattutto tenerissime foto con il figlio Noa Alexander, che tra pochi giorni compirà tre anni, c’è però un’assenza che non è passata inosservata: quella di Stefano Corti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei) L’inviato delle Iene, ex compagno della cantante e padre di Noa, non compare in nessuno degli scatti selezionati per raccontare l’anno della sua ex. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Bianca Atzei cancella Stefano Corti dalle foto del 2025: la sua risposta scatena i commenti Leggi anche: Bianca Atzei "cancella" l'ex Stefano Corti dalle foto del 2025: lui interviene con un commento (che scatena i follower) Leggi anche: Bianca Atzei cancella Stefano Corti dal 2025: ecco la reazione dell’ex La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Bianca Atzei cancella l'ex Stefano Corti dalle foto del 2025: lui interviene con un commento (che scatena i follower); Bianca Atzei “cancella” Stefano Corti dal suo 2025, lui non reagisce bene; Bianca Atzei lascia fuori l’ex Stefano Corti dai ricordi del 2025. Lui commenta: «Manco solo io», poi cancella tutto; Bianca Atzei pubblica un recap del 2025, assente Stefano Corti: come ha reagito l'inviato de Le Iene. Bianca Atzei "cancella" l'ex Stefano Corti dalle foto del 2025: lui interviene con un commento (che scatena i follower) - "2025 da ricordare" scrive Bianca Atzei a corredo del carosello di foto che raccontano l'anno appena trascorso. today.it

Bianca Atzei pubblica un recap del 2025, assente Stefano Corti: come ha reagito l'inviato de Le Iene - Come molti, Bianca Atzei ha pubblicato un recap dei momenti da ricordare del suo 2025: in nessuna delle foto postate, tuttavia, compare il compagno Stefano Corti, padre del figlio Noah. msn.com

Bianca Atzei “cancella” Stefano Corti dal suo 2025, lui non reagisce bene - Bianca Atzei ripercorre il suo 2025 tra affetti, una separazione recente e l’assenza dell’ex Stefano Corti. dilei.it

«2025 da ricordare», scrive Bianca Atzei sui social, mentre pubblica alcune foto insieme al figlio Noah e alle persone che le sono state vicine in quest’anno complicato. Il 2025, infatti, non è stato affatto semplice per lei: la fine della lunga relazione con Stefano - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.