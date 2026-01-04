Bestia di Kandahar cos’è il mega drone usato da Trump per catturare Maduro
Il drone è completamente pilotato da remoto ed è stato prodotto dall'azienda Lockheed. Si tratterebbe di un veicolo da ricognizione, che risulta comunque tra le tecnologie più avanzate in possesso dell'esercito americano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Il drone "Bestia di Kandahar" usato dagli Usa nell'operazione in Venezuela. Washington prima di agire aveva offerto a Maduro l'esilio in Turchia
Leggi anche: Venezuela, il drone "Bestia di Kandahar": ecco l'arma che ha fatto crollare Maduro
Ricompare la «Bestia di Kandahar» - WASHINGTON – La «Bestia di Kandahar» è ricomparsa. corriere.it
Dubbi sulla «Bestia di Kandahar» - WASHINGTON – Ma siamo sicuri che la «Bestia di Kandahar» sia il modello indicato dalle fonti statunitensi? corriere.it
I retroscena dell'operazione «Absolute resolve»: il drone «bestia di Kandahar», le ipotesi sul tradimento della vice di Maduro (e le foto di Trump «senza protezioni») | La Cina agli Usa: rilasciatelo subito x.com
