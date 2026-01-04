Bertinoro, Voltare Pagina attacca sul bilancio.

I consiglieri comunali di Voltare Pagina a Bertinoro hanno espresso il loro voto contrario al bilancio di previsione 2026, approvato durante la seduta del 30 dicembre. La posizione dell’opposizione si basa su alcune valutazioni riguardanti le scelte economiche e finanziarie del Comune per il prossimo anno. La discussione riflette le diverse opinioni all’interno del consesso amministrativo sulla gestione delle risorse pubbliche.

I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Voltare Pagina hanno espresso voto contrario al bilancio di previsione 2026 del Comune di Bertinoro, approvato dal consiglio comunale nella seduta del 30 dicembre. La posizione è stata ribadita in una nota firmata dal capogruppo Sergio Moretti insieme ai consiglieri, che formulano una valutazione fortemente negativa del documento predisposto dalla giunta guidata dal sindaco Filippo Scogli. Secondo l’opposizione, "la surreale fantasia della giunta ha partorito un bilancio comunale 2026 costruito sulla falsariga del bilancio 2025", approvato quando l’amministrazione era guidata dalla sindaca Gessica Allegni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

