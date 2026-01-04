Bergamo caos all' aeroporto per un guasto tecnico e bassa visibilità in pista | voli cancellati dirottati o in ritardo
Sabato pomeriggio, l’aeroporto di Bergamo ha registrato un grave guasto tecnico e scarsa visibilità in pista, determinando cancellazioni, dirottamenti e ritardi nei voli. Il problema si è verificato intorno alle 18 e è stato risolto solo a notte inoltrata, con pesanti ripercussioni sul traffico aereo. La situazione ha causato disagi ai passeggeri e alle operazioni aeroportuali, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi e di sistemi di sicurezza affidabili.
Il problema si sarebbe verificato intorno alle 18 di sabato e sarebbe stato risolto verso la mezzanotte, causando pesanti conseguenze sul traffico aereo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
