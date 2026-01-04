Bergamo caos all' aeroporto per un guasto tecnico e bassa visibilità in pista | voli cancellati dirottati o in ritardo

Sabato pomeriggio, l’aeroporto di Bergamo ha registrato un grave guasto tecnico e scarsa visibilità in pista, determinando cancellazioni, dirottamenti e ritardi nei voli. Il problema si è verificato intorno alle 18 e è stato risolto solo a notte inoltrata, con pesanti ripercussioni sul traffico aereo. La situazione ha causato disagi ai passeggeri e alle operazioni aeroportuali, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi e di sistemi di sicurezza affidabili.

Bergamo, caos in aeroporto, coinvolta anche la Roma dopo l'Atalanta: cosa è successo - Come tantissimi altri passeggeri, anche i giallorossi di Gasperini sono stati coinvolti dai disagi provocati da un guasto tecnico che ne ha ritardato il ritorno ... corrieredellosport.it

Guasto tecnico a Orio, notte di attesa all’aeroporto: 21 voli cancellati, 34 dirottati - Foto e video - Disagi per migliaia di passeggeri, in viaggio da o verso lo scalo bergamasco, costretti a modificare i loro programmi. ecodibergamo.it

Bergamo, caos in aeroporto, coinvolta anche la #Roma dopo l' #Atalanta: cosa è successo x.com

SCANDALO A BERGAMO Atalanta Inter 0-1: segna Lautaro ma la partita è un disastro totale. DJIMSITI e Samardzic Imbarazzanti. Qui non è calcio, è caos puro #SerieA #Inter #Atalanta #Scandalo #Lautaro - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.