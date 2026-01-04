Bergamo caos all' aeroporto di Orio per un guasto tecnico | Italiani bloccati in Lapponia | Siamo a -28 gradi

Nell'aeroporto di Orio al Serio, un guasto tecnico ha causato disagi e ritardi dalle 18 di sabato fino alla risoluzione intorno a mezzanotte, influenzando il traffico aereo. Nel frattempo, alcuni italiani rimasti in Lapponia stanno affrontando temperature di -28°C, aggiungendo preoccupazioni alle conseguenze di questo problema tecnico.

Il problema si sarebbe verificato intorno alle 18 di sabato e sarebbe stato risolto verso la mezzanotte, causando pesanti conseguenze sul traffico aereo che persistono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, caos all'aeroporto di Orio per un guasto tecnico | Italiani bloccati in Lapponia: "Siamo a -28 gradi" Leggi anche: Guasto tecnico a Orio al Serio, aeroporto nel caos: voli in ritardo, dirottati e cancellati Leggi anche: Bergamo, caos all'aeroporto per un guasto tecnico e bassa visibilità in pista: voli cancellati, dirottati o in ritardo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bergamo, caos all'aeroporto per un guasto tecnico e bassa visibilità in pista: voli cancellati, dirottati o in ritardo; «Problema tecnico e bassa visibilità», caos all’aeroporto di Orio per voli cancellati, dirottati e in ritardo; BERGAMO ORIO AL SERIO: TUTTE LE NOVITÀ IN ARRIVO NEL 2026. Bergamo, l'aeroporto di Orio al Serio bloccato per guasto tecnico: migliaia di persone in attesa - Notte di disagi e caos per migliaia di passeggeri in attesa all'aeroporto di Bergamo di Orio al Serio, a causa di un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav e di nebbia, che hann ... repubblica.it

Guasto al radar, caos all’aeroporto di Orio al Serio: cancellati e dirottati decine di voli - Nella serata di sabato 3 gennaio un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav ha comportando la riduzione della capacità operativa dello scalo bergamasco ... msn.com

Un guasto tecnico e la nebbia bloccano l’aeroporto di Orio al Serio: disagi per i passeggeri tra ritardi e voli cancellati - Un problema tecnico allo scalo e la fitta nebbia hanno bloccato per ore l’ aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, provocando numerosi disagi ai passeggeri tra ritardi e voli cancellati. ilfattoquotidiano.it

Caos all’aeroporto di Bergamo, coinvolta anche la #ASRoma: cosa è successo x.com

La Stampa. . Caos a Orio al Serio il 4 gennaio a causa di un guasto tecnico ai sistemi di volo, unito alla fitta nebbia, che ha bloccato lo scalo. Più di 50 voli cancellati e decine dirottati. Video di Susgodzwon #bergamo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.