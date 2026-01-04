Bergamaschi bloccati allo scalo di Rovaniemi | Situazione critica fuori -28 gradi - Foto e video

Un gruppo di bergamaschi si trova bloccato allo scalo di Rovaniemi a causa delle condizioni meteorologiche avverse, con temperature di -28°C. La situazione, descritta come critica, riguarda un volo Ryanair diretto a Orio al Serio che non è ancora decollato. Ecco il racconto della disavventura, accompagnato da foto e video, di chi si trova momentaneamente in Lapponia in attesa di riprendere il viaggio.

LA DISAVVENTURA. Il racconto dei bergamaschi bloccati in Lapponia nella notte con un volo Ryanair diretto a Orio al Serio. «A un certo punto ci hanno detto che avremmo dovuto lasciare lo scalo, uscire e trovare una sistemazione ma qui gli alberghi sono pochi e pieni». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

