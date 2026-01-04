Beretta 7.65 e coca nella cassaforte Blitz in albergo preso ventinovenne

Un blitz in un albergo ha portato al sequestro di una pistola Beretta 7.65 e di sostanze stupefacenti, dopo una segnalazione anonima. Le forze dell'ordine hanno individuato e arrestato un uomo di 29 anni, trovandolo con droga e l'arma nella cassaforte della camera. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo contro la criminalità e il traffico di sostanze illegali.

La segnalazione di una fonte confidenziale. Il controllo in albergo. E il sequestro di pistola e droga. L’ operazione-lampo è andata in scena venerdì sera e si è conclusa con l’ arresto in flagranza del ventinovenne milanese Anthony Alberto P., residente in zona Quarto Oggiaro. Stando a quanto emerso, attorno alle 22 gli agenti del commissariato Greco Turro, guidati dalla dirigente Lorena Di Ballo, si sono presentati alla reception dell’ hotel Arcimboldi di viale Testi per verificare una dritta che riferiva di un uomo con un’arma. Dopo aver atteso l’arrivo di un altro equipaggio dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, i poliziotti di via Perotti hanno bussato alla porta della stanza 109: P. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Beretta 7.65 e coca nella cassaforte. Blitz in albergo, preso ventinovenne Leggi anche: Coca, una pistola (clandestina) e soldi nella camera d'albergo: arrestato un 29enne Leggi anche: Blitz in casa a Siracusa, cocaina nascosta nella cassaforte: sequestro record Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Beretta 7.65 e coca nella cassaforte. Blitz in albergo, preso ventinovenne. Armi: una Beretta e munizioni nella cassaforte - , 33 anni di Sant’Onofrio, già noto alle forze dell’Ordine. cn24tv.it La Beretta dell’agente derubata in casa - Ha rischiato un provvedimento disciplinare la vigilessa derubata della pistola d’ordinanza. corriereadriatico.it Droga. Forza un posto di blocco, ma si schianta dopo la fuga abbandonando 101 grammi di cocaina in auto - facebook.com facebook

