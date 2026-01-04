Benvenuti nel 2026 Avviso del presidentissimo alla comunità internazionale

Benvenuti nel 2026. Donald Trump ha recentemente comunicato alla nazione americana dettagli sull’operazione in Venezuela, alternando discorsi preparati e momenti di improvvisazione. La sua comunicazione ha suscitato diverse interpretazioni a livello internazionale. In questo contesto, è importante analizzare gli sviluppi e le implicazioni di questa fase politica, mantenendo un atteggiamento sobrio e obiettivo. Di seguito, un approfondimento sulle dinamiche attuali e le prospettive future.

Donald Trump ha "spiegato" ieri alla nazione l'operazione venezuelana. Un discorso che ha alternato lettura del copione preparato dallo staff neo reazionario, e la consueta improvvisazione da pensionato risentito e .

