benevento un giovane difensore ceduto in prestito in serie d

Benevento annuncia la cessione in prestito di Riccardo Iacoponi, giovane difensore. Dopo il ritorno dalla Torres e l’esperienza con Ernesto Starita al Guidonia Montecelio, il calciatore si trasferisce all’Heraclea, squadra pugliese di serie D. Questa operazione segue la strategia del club di far crescere i propri talenti attraverso esperienze in categorie minori, contribuendo al loro sviluppo tecnico e professionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ripercorrendo lo stesso modus operandi utilizzato per Ernesto Starita (LEGGI QUI), girato in prestito al Guidonia Montecelio dopo il ritorno alla base dalla Torres, il giovane terzino Riccardo Iacoponi è un nuovo calciatore dell’ Heraclea, compagine pugliese che milita in serie D. Il Benevento la scorsa estate lo aveva girato al Prato, ma lo scarso minutaggio ha indotto i toscani a rispedirlo nel Sannio. Da qui la decisione del club di via Santa Colomba di un nuovo prestito all’ambizioso Heraclea che è allenato dall’ex giallorosso Imperio Carcione. “Il Benevento Calcio – si legge nella nota – comunica che il calciatore Riccardo Iacoponi, rientrato dal prestito dalla AC Prato, si trasferisce a titolo temporaneo alla Società ASD Heraclea Calcio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

