Il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, commenta le previsioni della Cgia di Mestre, che indicano un quadro positivo per il Sannio. Secondo il report, l’economia locale mostra segnali di crescita e un buon dinamismo, sia a livello regionale che nel contesto più ampio del Mezzogiorno. Questi dati testimoniano un futuro in progressione per l’area sannita, con potenzialità di sviluppo e opportunità di miglioramento economico.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del presidente della Provincia Nino Lombardi "Le autorevoli previsioni economiche a breve e medio termine contenute in un report della Cgia di Mestre, attribuiscono al Sannio favorevoli prospetti e di crescita ed attestano il suo dinamismo non solo su scala regionale, ma anche su quella della macro-area meridionale. E' una notazione che indubbiamente è confortante e segnala il nuovo protagonismo delle Istituzioni e delle stesse forze imprenditoriali locali. Vorrei a tale riguardo segnalare, innanzitutto, che il mercato del lavoro sul territorio sannita registra un significativo e confortante aumento della forza lavoro, come non si registrava da tempo, soprattutto nella filiera dell'agro-alimentare e, più in generale, dei prodotti di eccellenza del nostro territorio.

© Anteprima24.it - Benevento, Lombardi: “Un futuro in crescita per il Sannio”

