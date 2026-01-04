Lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 20:30 si disputa Benevento-Crotone, incontro valido per la stagione 2025-2026. La partita vede il Benevento di Floro Flores affrontare il Crotone di Longo, in un match importante per la corsa alla promozione in cadetteria. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici aggiornati per analizzare al meglio questa sfida.

Impegnato nel testa a testa con Catania e Salernitana per la promozione in cadetteria, il Benevento di Floro Flores è impegnato in casa contro il Crotone di Longo. I sanniti grazie all’arrivo del tecnico napoletano hanno messo insieme 5 vittorie nelle ultime 6 gare e sono imbattuti dalla gara di Catania del 26 ottobre sorso. Una corazzata che da 3 stagioni prova a tornare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Benevento-Crotone (lunedì 05 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

