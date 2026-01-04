Beneficenza. Imprenditore filantropo in prima linea.

Gianni Bennati, imprenditore milanese, si distingue per il suo impegno nel settore filantropico. Oltre a gestire con successo la propria azienda, una parte significativa degli utili viene destinata a iniziative benefiche. La sua attività dimostra come l’imprenditoria possa essere un mezzo per contribuire al benessere sociale, promuovendo valori di solidarietà e responsabilità civile.

(Milano) Gianni Bennati è un imprenditore che non si limita a far rendere la propria azienda: una fetta rilevante degli utili la destina in beneficenza. Lo conoscono al Banco Alimentare, all’Abio, all’Anffas e da quest’anno anche diverse associazioni che seguono i ragazzi disabili. È alla guida dell’omonima azienda che ha sviluppato negli anni continuando l’attività del padre Carletto, un salumiere ambulante, oggi specializzata nella produzione e nel confezionamento di cesti natalizi, operante nel settore Ho.re.ca. (hotel, ristoranti, caffè, nonché mense comunitarie e oratori). Non si contano le iniziative benefiche svolte negli anni passati, il numero di pasti donati al Banco Alimentare che è andato lievitando di anno in anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

