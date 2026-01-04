Benedetta Rossi l’intervento alla tiroide | Spesso ci sentiamo invincibili dobbiamo prenderci cura di noi stesse

Benedetta Rossi ha recentemente condiviso il suo intervento alla tiroide, ricordando l’importanza di prendersi cura di sé stessi. Dopo aver rimosso un nodulo lo scorso estate, la nota food blogger ha sottolineato come, spesso, ci si senta invincibili e si trascurino aspetti fondamentali della salute. La sua esperienza evidenzia l’importanza di ascoltare il proprio corpo e di intervenire tempestivamente quando necessario.

Benedetta Rossi la scorsa estate aveva annunciato di essersi sottoposta ad un intervento alla tiroide, mostrandosi sui social poco dopo l'operazione con la quale aveva rimosso un nodulo. La food blogger sarà oggi tra gli ospiti del secondo appuntamento settimanale con Verissimo Le Storie, in onda a partire dalle 16:00 su Canale 5, dove rivedremo l'intervista di coppia realizzata con il marito Marco. Nel corso della scorsa estate, la Rossi aveva scoperto un nodulo alla tiroide, che l'ha portata a subire un intervento nel mese di agosto al termine del quale appariva sui social dal letto ospedaliero: "Eccomi qui, un po' acciaccata e con un bel cerotto sul collo, ma sto bene.

