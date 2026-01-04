La tradizione della Befana continua a essere vive tra le famiglie italiane. In vista dell’Epifania, si registra un aumento degli acquisti di calze e materiali per realizzarle in modo fai da te, con un incremento del 10% rispetto allo scorso anno. Questa tendenza evidenzia come il rito si mantenga centrale nelle celebrazioni, mantenendo intatto il fascino di un’usanza semplice e condivisa.

“Resiste il mito della Befana. In vista dell’arrivo dell’Epifania la corsa all’acquisto di calze preconfezionate o di prodotti per soluzioni ‘fai da te’ fa segnare un sensibile aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A rilevarlo è l’Osservatorio dei Supermercati ‘Il Gigante’ (gruppo della Grande distribuzione che conta una settantina di punti vendita). Nello specifico, le calze ‘brandizzate’ fanno registrano un +3%, con grande richiesta per Barbie e Princess Disney per le bambine e Hot Wheels e Avengers per i maschietti. Bene anche gli intramontabili Pokémon e i Minions. Crescita, invece, di oltre il 10% delle vendite, per i prodotti destinati a riempire le calze ‘fai da te’, con un incremento di acquisti di caramelle, cioccolati e tutti gli altri dolciumi tipici dell’Epifania. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Befana, la tradizione resiste: calza ‘fai da te’ +10%

