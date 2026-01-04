Domani, nel centro di Carrara, si terrà una festa dedicata alla Befana, organizzata dal Centro commerciale naturale Vivi Carrara. L’evento prevede l’arrivo di una calza lunga cinque metri e circa ventimila palloncini, per creare un’atmosfera festosa e coinvolgente. La manifestazione si svolgerà dalle 15 nel nuovo spazio di Tendalberica, arricchendo il calendario di iniziative dedicate alle tradizioni locali.

Duemila palloncini e una calza lunga cinque metri per l’arrivo della Befana. Domani dalle 15 scatterà la grande festa organizzata dal Centro commerciale naturale Vivi Carrara, che va ad arricchire il calendario di appuntamenti organizzato nel nuovo spazio di Tendalberica. La tensostruttura allestita dal Comune in piazza Alberica sta riscuotendo gradimento tra i più piccoli, che hanno potuto usufruire di laboratori creativi dedicati alla Befana a cura di Francesca Castronuovo, accogliendo i bambini con una speciale befana trampoliere. Appuntamento oggi alle 15.30 con protagonisti i giocolieri e gli artisti di strada, con lo spettacolo di giocoleria di Circotà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Befana, festa in centro. Una calza di 5 metri e 20mila palloncini

