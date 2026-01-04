Befana e figuranti in corteo per la tradizionale Mascherata

Domani sera si rinnova a S. la tradizionale Mascherata dell’Epifania, un evento che rappresenta uno dei momenti più radicati del periodo natalizio. La manifestazione prevede un corteo di figuranti che animano la piazza, mantenendo viva una consuetudine che affonda le sue radici nella tradizione locale. Un’occasione per condividere, in modo sobrio e autentico, il valore della festa e delle sue usanze.

Si rinnova domani sera uno dei più caratteristici appuntamenti del periodo natalizio con la ' Mascherata dell'Epifania ' a S.Annapelago. Si tratta di una tradizione che raggruppa motivi tipici del Natale (piccolo presepe vivente), dell'Epifania e del Carnevale ( carri allegorici ). E proprio su carri si concentra l'attesa, dato che variano dall'attualità politica internazionale ai temi tradizionali, dai personaggi televisivi e cinematografici ai Re Magi. Dopo la distribuzione dei doni ai bambini alle 17 davanti alla Chiesa parrocchiale, la festa vera e propria inizia alle 21 con la Befana e il Barbavecchione seguiti dal corteo con personaggi in costume e carri allegorici.

