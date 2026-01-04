Befana 2026 a Firenze | tutti gli eventi dei vigili del fuoco
La Befana 2026 a Firenze si presenta anche quest’anno con gli eventi organizzati dai Vigili del Fuoco, che si svolgeranno nel pomeriggio del 6 gennaio in piazza della Signoria. Questa tradizione, ormai consolidata, rappresenta un'occasione per cittadini e visitatori di condividere un momento di festa e di vicinanza alla comunità dei vigili del fuoco. Di seguito, tutte le informazioni sugli appuntamenti previsti per questa giornata.
La Befana dei Vigili del Fuoco come da tradizione torna a volare in piazza della Signoria a Firenze, nel pomeriggio del 6 gennaio 2026 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
