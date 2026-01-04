Beatrice Chebet annuncia la gravidanza | la rivale di Battocletti si ferma dopo i grandi duelli olimpici e mondiali

Beatrice Chebet, atleta di spicco nel mezzofondo internazionale, annuncia la sua gravidanza. Dopo aver affrontato importanti competizioni olimpiche e mondiali, l’atleta si ferma temporaneamente per dedicarsi a questa nuova fase della vita. La notizia segna un momento di cambiamento nel suo percorso sportivo, lasciando spazio a nuove sfide e progetti futuri.

Beatrice Chebet ha dominato in lungo e in largo l’ultimo biennio nel mezzofondo internazionale, conquistando la medaglia d’oro sui 5.000 e sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali 2025. Le doppiette siglate ai Giochi e nell’ultima rassegna iridata hanno proiettato la formidabile keniana tra le grandi della storia sulle distanze più lunghe in pista, senza dimenticarsi dei due titoli mondiali conquistati nel cross tra il 2023 e il 2024. Un vero e proprio portento che si distingue per l’eccellente resistenza e per una volata impeccabile, vero marchio di fabbrica della 25enne nativa di Kericho. 🔗 Leggi su Oasport.it

